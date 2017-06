Droga: passaggi auto via web per trasportare dosi, arrestato

(ANSA) - TRIESTE, 20 GIU - Utilizzava un famoso servizio via web di condivisione dei passaggi in auto per portare da Milano a Trieste droga - in particolare hascisc - che veniva spacciato sulla "piazza" giuliana. Il meccanismo - inedito a livello nazionale - è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Trieste. Con appostamenti e pedinamenti i finanzieri hanno monitorato 31 episodi di spaccio, e hanno individuato un cittadino afghano come "corriere" dello stupefacente, portato attraverso il sistema di 'car pooling' per dissimulare i propri spostamenti. L'auto è stata prima seguita a distanza e poi sottoposta a controllo con i cani antidroga. Il cittadino afghano viaggiava tra altri passeggeri, turisti italiani del tutto ignari, e aveva regolarmente pagato on line la propria "quota" per il trasporto. Addosso gli sono stati trovati 490 grammi di hascisc suddivisi in 5 panetti. (ANSA).