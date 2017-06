(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Nella situazione in cui siamo tutto può essere determinante, mi pare evidente che se dovesse andar sotto il governo non è che si può far finta di nulla: va bene che bisogna andare per forza a febbraio, si può anche cominciare a discutere se c'è una maggioranza che sostiene questo governo. Comincio a dubitare su come si possa fare una legge di bilancio in una situazione di questa genere". Lo ha detto David Ermini, deputato del Partito Democratico intervenendo questa mattina a Omnibus su La7 in merito alle mozioni sui vertici Consip che saranno discusse oggi in Senato.