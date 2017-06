(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Sui rifugiati "la grande sfida che l'Europa deve saper raccogliere è sconfiggere la paura e non tradire sé stessa". Lo afferma la presidente della Camera Laura Boldrini in una dichiarazione in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato. "Gridare all'emergenza non serve. Serve - sostiene la presidente della Camera - lavorare con più determinazione alla soluzione dei problemi che sono alla base di questa gigantesca migrazione forzata. Le cause le conosciamo bene: vecchie guerre che si trascinano da anni e nuovi conflitti; regimi dittatoriali che calpestano i diritti umani; cambiamenti climatici che provocano alluvioni e siccità. Problemi che richiedono anche un attivo protagonismo dell'Europa".