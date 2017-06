(ANSA) - BERLINO, 20 GIU - Angela Merkel ha esortato l'Ue a "non lasciarsi dividere" sulla brexit "perché non è in questione solo l'uscita della Gran Bretagna, di cui vogliamo restare amici, ma ne va anche del futuro dell'Europa". La cancelliera lo ha detto intervenendo alla giornata dell'industria della Bdi a Berlino. "Mi auguro che le trattative avvengano in uno spirito positivo. Vedremo come si orienterà la Gran Bretagna", ha aggiunto, sottolineando l'importanza di "occuparsi degli interessi dei 27 stati europei".