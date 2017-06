(ANSA) - BRUXELLES, 20 GIU - Le bandiere europee davanti alla sede della Commissione Ue a Bruxelles, messe a mezz'asta venerdì in segno di lutto per la morte dell'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, sono state tenute ancora a mezz'asta per le vittime dell'incendio in Portogallo.