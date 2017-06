(ANSA) - MOSCA, 20 GIU - "La situazione legata alle azioni della coalizione a guida Usa in Siria è fonte di serie preoccupazioni". Così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov citato dalla Tass. A chi gli chiedeva se Mosca teme che la crisi siriana possa portare a un aperto conflitto con gli Usa Peskov ha opposto un secco 'no comment': "Su questo non commenterò", ha detto.