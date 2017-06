(ANSA) - VICCHIO (FIRENZE), 20 GIU - L'elicottero con a bordo Papa Francesco è atterrato nello spiazzo antistante la chiesa di Barbiana, la piccola parrocchia nelle colline sopra a Vicchio, nel Mugello, dove visse don Lorenzo Milani, il sacerdote fiorentino sulla cui tomba Francesco, subito dopo l'arrivo, ha pregato in forma strettamente privata. Al suo arrivo è stato accolto dall'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, e dal sindaco di Vicchio, Roberto Izzo. All' arrivo del Papa le campane della chiesa di Barbiana hanno suonato a festa. Il programma prevede che il Papa, nel piazzale e all'interno della chiesa, saluti alcuni discepoli ed ex-alunni di don Lorenzo, il cosiddetto prete 'scomodo' che a Barbiana arrivò in 'esilio'.