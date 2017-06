(ANSA) - STRASBURGO, 20 GIU - La legislazione russa che vieta la promozione dell'omosessualità, anche nota come 'legge sulla propaganda gay' viola il diritto alla libertà d'espressione ed è discriminatoria. L'ha stabilito la Corte europea dei diritti umani in una sentenza di condanna della Russia che sarà definitiva tra 3 mesi se non ci saranno appelli. A presentare il ricorso a Strasburgo sono stati 3 attivisti gay condannati per aver protestato tra il 2009 e il 2012 contro varie leggi, l'ultima del 2013, che rendono un reato la promozione tra minorenni di relazioni sessuali non tradizionali.