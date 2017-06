(ANSA) - ROMA, 20 GIU -"Lotti non solo ha avuto le dita nella marmellata, era dentro la tinozza dello scandalo Consip. E' coinvolto. come si può pensare che non c'entri nulla?". Così il capogruppo M5s al Senato, Carlo Martelli, intervenendo nell'Aula di Palazzo Madama. "Le mozioni - aggiunge - restano, si discutono e si votano. Stanno qui da marzo, non da oggi. Non siamo nel Parlamento degli anni '30, quello del ventennio. Questo qui discute e poi vota".