(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "I temi delle mozioni vanno oltre le questioni specificatamente inerenti i vertici della Consip. Pertanto le comunicazioni di Padoan di oggi non sono dirimenti per portare al ritiro o alla decadenza delle mozioni". Ad affermarlo nell'Aula del Senato la capogruppo Mdp Cecilia Guerra che chiede si vada avanti con il voto sulle mozioni. Guerra annuncia anche che dopo la decisione di Grasso di dichiarare improponibile la parte della mozione in cui si fa riferimento alle dimissioni di Lotti, Gotor ne sta presentando un'altra per chiedere al governo di valutare comunque la posizione di Lotti.