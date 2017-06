Terremoto: a Norcia ci sarà uno 'sportello sisma'

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 20 GIU - Uno sportello comune a più istituzioni, con funzioni di "front office", sarà attivato a Norcia per supportare cittadini e imprese nella ricostruzione post terremoto. Lo ha stabilito la Giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare, Luca Barberini. Lo ha fatto a seguito di un accordo che coinvolge Regione, Direzioni regionali di Inail e Inps, Usl Umbria 2, Ispettorato territoriale del Lavoro della provincia di Perugia, Centro edile per la sicurezza e formazione e la Cassa edile. "Si tratta di un ulteriore modo - evidenzia Barberini - per essere vicini alle popolazioni terremotate, favorendo la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali. L'obiettivo è snellire gli adempimenti necessari per la ricostruzione edilizia delle strutture danneggiate dal sisma e agevolare l'erogazione delle prestazioni, con particolare riferimento agli operatori economici della zona colpita dal sisma". "Ogni ente coinvolto - ha spiegato ancora Barberini - avrà un referente presente sul posto per fornire informazioni, facilitare l'accesso ai servizi, supportare cittadini e imprese nella risoluzione di eventuali problematiche burocratiche". Lo sportello - denominato Point interistituzionale e a servizio di tutta l'area della Valnerina - verrà attivato presso una struttura individuata a Norcia, in via della Stazione, già locata da Cesf e Cassa edile di Perugia e messa a disposizione a titolo gratuito. Sarà aperto al pubblico in giorni e orari da stabilire, in base alle diverse esigenze organizzative e ai bisogni degli utenti. (ANSA).