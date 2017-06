Vandalismo in alta quota, danneggiato rifugio Monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 20 GIU - Vandali d'alta quota in azione all'interno del rifugio Boccalatte (2.803 metri), nel massiccio del Monte Bianco, sopra Courmayeur. I danni hanno riguardato alcuni locali e le fosse biologiche. Il rifugio, recentemente ristrutturato, è raggiungibile da escursionisti esperti, allenati e attrezzati, dopo circa quattro ore di cammino lungo un sentiero che in alcune parti non è neppure tracciato. "Ecco perché - si legge sul sito web del Cai di Torino, proprietario della struttura - ha poco senso cercare i colpevoli in qualche improbabile categoria di frequentatori estemporanei. Ed è per questo che fatti del genere appaiono ancora più gravi e senza senso. La rovina di un bene comune per eccesso di stupidità non ha giustificazioni". Inoltre un'azione del genere "può causare disagi a frequentatori che utilizzano il rifugio per necessità, e non per farsi le vacanze a sbafo della comunità alpinistica". In ogni caso, ad oggi "tutti i problemi sono stati risolti" e il rifugio ha riaperto per la nuova stagione. (ANSA).