(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Sullo ius soli "c'è solo una cosa da fare: fermarsi e chiedere un orientamento alla Commissione Ue, coinvolgere nel dibattito anche il Parlamento Ue e il Consiglio. Discutere di cittadinanza senza una concertazione a livello europeo è propaganda, è fumo negli occhi dei cittadini". Lo sottolinea un post a firma del M5S sul blog di Beppe Grillo dal titolo "Per uno ius Europeum". "In tutta l'Ue la cittadinanza si acquisisce principalmente attraverso lo "ius sanguinis". In nessuno Stato europeo esiste lo "ius soli puro", si legge.