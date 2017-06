Israele: ex premier Ehud Olmert ricoverato in ospedale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 GIU - L'ex premier Ehud Olmert è stato ricoverato in ospedale a Tel Aviv per un "malore" accusato mentre si trovava nella sua cella nel carcere di Ramle dove sta scontando una pena di 27 mesi per corruzione. Lo riportano i media che parlano di "forti dolori" al petto accusati da Olmert (71) e che hanno spinto il medico della prigione a predisporre il trasferimento in ospedale. Olmert - primo ex premier a finire in carcere nella storia di Israele - in questi giorni era di nuovo finito sotto i riflettori per essere stato accusato di aver fatto uscire dalla prigione documenti considerati "classificati". Olmert ha già scontato due terzi della sua condanna e per questo ha chiesto che l'ultimo suo periodo di detenzione gli sia abbonato: la Corte deciderà sulla domanda il prossimo 29 giugno.