Sicilia: Orlando lancia 'Lista territori' per le regionali

(ANSA) - PALERMO, 20 GIU - Con un lungo post pubblicato oggi nella sua pagina Facebook, Leoluca Orlando annuncia l'avvio di un percorso per la creazione di una "Lista dei territori" in vista delle prossime elezioni regionali. E traccia le linee di quello che definisce un "programma chiaro e senza ambiguità". "La dignità e la fatica dell'amministrare a servizio delle comunità locali non possono e non devono più essere mortificate ulteriormente da atteggiamenti e pratiche 'annacatorie', che hanno fatto parlare in Sicilia di uno stato di calamità istituzionale", afferma il sindaco di Palermo. "Un programma regionale chiaro deve prevedere pregiudizialmente la fine del soffocante e improprio ruolo politico di governo da parte di un mondo cosiddetto confindustriale siciliano, che si ostina a voler comandare, certamente impropriamente e troppo spesso illegalmente, e che nelle ultime elezioni comunali a Palermo è stato direttamente impegnato con un suo vertice candidato in una delle coalizioni sconfitte dagli elettori" ha detto.