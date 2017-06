(ANSA) - NEW YORK, 20 GIU - Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone pro-regime siriano vicino ad At Tanf, nei pressi del confine fra Siria e Giordania. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, sottolineando che il drone abbattuto dall'F-15 americano era uno Shahed 129 prodotto in Iran. E' stato abbattuto perché "era ritenuto una minaccia" riferisce una fonte alla Cnn.