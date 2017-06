(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il pg della Cassazione Alfredo Viola ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo nei confronti di Carlo Maria Maggi, leader dell'organizzazione neofascista Ordine Nuovo, per la strage di Piazza della Loggia a Brescia nella quale il 28 maggio 1974 morirono 8 persone e 102 rimasero ferite. Per il pg è da convalidare il verdetto dell'appello bis emesso il 27 luglio 2014 dai giudici di Milano. Attesa per la richiesta per l'altro imputato, Maurizio Tramonte.