(ANSA) - CAGLIARI, 20 GIU - La Regione Sardegna chiede al Governo lo stato di calamità naturale per la grave siccità che sta mettendo in ginocchio le campagne dal nord al sud dell'Isola. La richiesta non riguarda singole zone ma tutto il territorio regionale. La delibera, con contestuale sollecitazione di un intervento urgente da parte dell'esecutivo nazionale, è stata approvata questo pomeriggio dalla Giunta. Domani l'assessore dell'Agricoltura, Pier Luigi Caria, incontrerà a Roma il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina per discutere proprio di questo tema. (ANSA).