(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Parere negativo del governo alla mozione Mdp su Consip. Lo afferma in Aula il viceministro dell'Economia Enrico Morando. Il governo esprime invece parere favorevole alla mozione a prima firma del capogruppo Pd Luigi Zanda in quanto "prende esplicitamente e positivamente atto delle novità intervenute in questi giorni e impegna il governo a esercitare le proprie funzioni nella fase della decadenza del Cda perché decadenza c'è stata".