Coppia uccisa a Mestre: Gip convalida arresto in carcere

(ANSA) - VENEZIA, 20 GIU - Il Gip di Venezia Marta Paccagnella ha convalidato l'arresto in carcere per Stefano Perale, 50 anni, l'uomo che nella notte tra sabato e domenica scorsa ha ucciso Anastasia Shakurova, di 30 anni, di cui si era invaghito, e il suo compagno Biagio Junior Buonomo, di 31 anni. Perale, reo confesso, si è avvalso della facoltà di non rispondere mentre l'accusa è rimasta invariata, ovvero quella del fermo fatto dalla polizia coordinata dal Pm Giorgio Gava, di duplice omicidio pluriaggravato. L'omicidio è maturato nella casa di Perale che aveva invitato a cena la coppia che avrebbe peraltro voluto comunicargli - secondo quanto si è appreso - che la donna era incinta al quinto mese di gravidanza. Perale, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, aveva già intenzione di colpire. Infatti i due sarebbero stati in parte sedati con un mix di farmaci. La donna sarebbe stata uccisa per soffocamento in camera da letto, mentre l'uomo a sprangate quando, riavutosi, avrebbe fatto un estremo tentativo di fuga.