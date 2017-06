(ANSA) - NEW YORK, 20 GIU - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e' "molto preoccupato" per l'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Russia in Siria. "Spero fortemente in una de-escalation, poiche' questo tipo di incidenti rappresentano un grande pericolo", ha continuato, commentando l'abbattimento di un drone pro-regime da parte degli Stati Uniti.