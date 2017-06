(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - La repubblicana Karen Handel vince le elezioni congressuali speciali del sesto distretto della Georgia, battendo il democratico Jon Ossoff. La vittoria di Handel, in quella che e' stata la campagna congressuale piu' costosa della storia, e' un sospiro di sollievo per l'amministrazione Trump, con il voto che veniva considerato un test per il presidente e i repubblicani.