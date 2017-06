(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - Il ministro della Giustizia americano Jeff Sessions ingaggia un legale. Si tratta di Charles Cooper, un suo amico di lunga data. Lo riporta il Washington Post, sottolineando che l'assunzione arriva nel mezzo delle indagini per il Russiagate e fa diventare Sessions l'ultimo in ordine temporale nell'amministrazione Trump a munirsi di un avvocato.