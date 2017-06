(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Quel che vogliamo sapere dall'Ue è se sulla strada" della gestione dei flussi migratori "c'è l'Ue o se noi dobbiamo continuare a cavarcela da soli. L'Italia è in grado di gestire la questione, sia pure con difficoltà crescenti, ma l'Europa se vuole recuperare la sua vitalità e scommettere sul proprio futuro deve avere una politica migratoria comune: lo pretendiamo a Bruxelles". Lo dice il premier Paolo Gentiloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue in Aula al Senato.