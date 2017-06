(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "La crescita non può essere soffocata da regole concepite in un periodo diverso, quando sarebbe stato difficile pensare a una crescita dell'Europa del 2%. Non bastano i numeri, non bastano i decimali". Servono "lavoro, inclusione, crescita: è questo che determina il successo dell'Unione europea a livello internazionale. Noi lo diciamo da tempo e ci auguriamo che non sia più solo una battaglia italiana: l'Europa deve cambiare, dobbiamo avere la forza di farla cambiare". Lo dice Paolo Gentiloni in Senato.