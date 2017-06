(ANSA) - CROTONE, 21 GIU - Sono 507 i migranti giunti stamattina nel porto di Crotone a bordo della nave "Vos Hestia", dell'organizzazione umanitaria Save the Children. Tra i migranti, provenienti in prevalenza dalla regione subsahariana dell'Africa, molte le donne, alcune delle quali incinte, ed i minori, salvati in operazioni di soccorso in mare mentre erano a bordo di cinque gommoni. Ad accogliere i migranti nel porto di Crotone il sistema coordinato dalla Prefettura di Crotone. I migranti sono stati trasferiti temporaneamente nel Centro di prima accoglienza Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto. Da qui saranno condotti in varie località secondo il piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno. (ANSA).