Rubò un pezzo di formaggio,condannato a oltre 1 anno carcere

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - Un anno e quattro mesi di carcere, comminati col rito abbreviato, e quindi con una riduzione di un terzo della pena, e quattrocento euro di multa. E' questa la condanna inflitta a Filippo Maurizio Polizzotto, 45 anni, con precedenti penali, accusato di avere rubato un pezzo di formaggio parmigiano il 18 luglio dell'anno scorso in un Eurospin di Mondello, località balneare di Palermo. Il Gup Nicola Aiello ha stabilito che "Polizzotto quel pezzo di formaggio l'avrebbe rubato, prelevandolo da uno scaffale e nascondendolo poi sotto la maglia. Passando dalla cassa, ma senza pagare. Non solo. Quando una commessa gli avrebbe chiesto di mostrarle cosa nascondesse, Polizzotto avrebbe reagito in maniera violenta, sferrando una gomitata alla donna". Per l'imputato il sostituto procuratore Luca Battinieri, aveva chiesto una condanna a due anni e due mesi di reclusione. Il giudice ha concesso qualche attenuante a Polizzotto, ma non la sospensione condizionale della pena, che dovrà dunque scontare.