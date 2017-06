Bruxelles, bomba conteneva gas e chiodi

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GIU - L'attentatore di Bruxelles era di nazionalità marocchina, aveva 36 anni, veniva dal quartiere di Molenbeek, dove risiede una numerosa comunità islamica, e non era ricercato per terrorismo. Lo ha detto il procuratore federale belga Eric Van der Sypt, spiegando che l'uomo (sembra si chiamasse Oussama, per i media) ha urlato 'Allahu Akbar' mentre, dopo la prima parziale esplosione, correva verso un soldato. I militari lo hanno ucciso. Nella borsa del terrorista di Bruxelles c'erano chiodi e bombolette di gas, ha aggiunto Van der Sypt, spiegando che non è riuscito nel suo intento di far esplodere l'ordigno, "ma è chiaro che voleva fare molti più danni. La borsa è scoppiata due volte, ma poteva andare molto peggio". Non indossava una cintura esplosiva, come inizialmente sembrava. Intanto, la stazione centrale di Bruxelles ha riaperto ai viaggiatori dopo che la zona dell'esplosione di ieri sera è stata ripulita, e il corpo dell'attentatore rimosso. I controlli sono stati aumentati.