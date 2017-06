(ANSA) - PARIGI, 21 GIU - Marine Le Pen entra per la prima volta all'Assemblée Nationale, dopo la vittoria di domenica scorsa nel feudo di Hénin-Beaumont, nel nord della Francia. Piantonata da un esercito di giornalisti, la leader del Front National - che lascia dunque il Parlamento europeo per passare in quello di Parigi - è giunta al Palais Bourbon insieme agli altri sette neo-deputati del partito di estrema destra. Davanti alle telecamere, prima della foto di rito con i compagni frontisti, ha denunciato l'attuale sistema elettorale. "E' scandaloso", ha detto, deplorando che il suo partito abbia ottenuto "solo" otto deputati, mentre il MoDem ne ha oltre quaranta.