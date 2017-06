(ANSA) - LONDRA, 21 GIU - Erano tutti per Kate gli occhi e gli obiettivi del Royal Ascot, la grande manifestazione di corse per cavalli che come di consueto è stata inaugurata dalla regina Elisabetta. Ma la protagonista ancora una volta è stata la duchessa di Cambridge, in particolare per un suo abito in pizzo bianco molto trasparente che sebbene sia stato 'riciclato' - lo aveva indossato l'anno scorso nella stessa occasione come sottolineano i tabloid - a tutti ha ricordato una gonna molto simile indossata dalla principessa Diana negli anni Ottanta. Ma Kate è stata protagonista anche di una scenetta divertente finita sui giornali britannici: ha 'salvato' da una caduta dalla carrozza dei reali la contessa del Wessex. L''incidente' si è risolto con una grande risata da parte dei presenti che i fotografi non si sono fatti sfuggire.