(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - Prima gli insulti razzisti davanti ad un supermercato, poi l'inseguimento e le cinghiate sull'autobus. La vittima è un nigeriano di 41 anni, che ieri a Bologna è stato fermato dalla Polizia in via Andrea Costa, mentre i due aggressori sono riusciti a fuggire. Lo straniero ha riferito di essere stato avvicinato e offeso davanti ad una Coop, dove lo avrebbero anche minacciato con una bottiglia rotta. La scena successiva, sull'autobus, è stata vista da un poliziotto in servizio che ha chiamato una volante. Quando la macchina è arrivata i due che avevano colpito con la cintura erano scappati: per il nigeriano è scattata comunque una denuncia per porto abusivo d'armi, perché impugnava un paio di forbici, pare per difendersi. (ANSA).