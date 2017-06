(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - Allerta di Protezione civile per temperature estreme su tutte le pianure dell'Emilia-Romagna. La fase di attenzione è valida dalle 24 di oggi, 21 giugno, alla stessa ora di domani, in intensificazione per le 48 ore successive. "Temperature massime in pianura fino a 36 gradi centigradi - si legge nel bollettino diramato dall'Arpae e redatto da Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile - con valori di temperatura minima attorno a 24-25 gradi, determineranno situazioni di debole disagio bioclimatico nelle pianure e disagio moderato nei centri urbani. Resta esclusa la fascia costiera".(ANSA).