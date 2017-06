(ANSA) - LONDRA, 21 GIU - La regina Elisabetta II è giunta a Westminster per il Queen's Speech, il tradizionale discorso dedicato all'inaugurazione della nuova sessione parlamentare e alla lettura del programma del governo per i mesi successivi. L'ingresso si è svolto nel rispetto di un cerimoniale secolare e fastoso, sebbene un po' meno che in passato. La sovrana, accompagnata dal principe Carlo, l'erede al trono, dopo il ricovero in ospedale del consorte Filippo, è stata accolta dalle note dell'inno nazionale. Il discorso si tiene alla presenza sia dei deputati della Camera dei Comuni sia dei Lord, oltre che del governo di Theresa May al gran completo, per quanto non ancora sicuro della sua maggioranza. Ma è ospitato nella House of Lords perché i monarchi non possono entrare per tradizione storica ai Comuni.