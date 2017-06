Portogallo: praticamente domato incendio Pedrogao

(ANSA) - LISBONA, 21 GIU - Le autorità portoghesi hanno indicato che il violento incendio di Pedrogao, che ha fatto 64 morti, è praticamente domato. E' inoltre in evoluzione favorevole anche l'incendio che si era dichiarato ieri nella vicina Gois, nel Portogallo centrale. I pompieri sono impegnati oggi a Pedrogao in operazioni di stabilizzazione volte a impedire che il fuoco possa riaccendersi in alcune zone. Il comandante della protezione civile Vitor Vaz Pinto ha indicato che circa 30mila ettari sono stati distrutti o parzialmente distrutti dall'incendio di Pedrogao, che ha costretto a evacuare 23 piccoli centri abitati. Oltre a 64 morti, l'incendio di Pedrogao e quello di Gois hanno fatto 204 feriti. Sono stati per ora identificati 32 cadaveri. Molte delle vittime sono morte carbonizzate sulla 'strada della morte' la statale 236.