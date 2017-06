Il principe Filippo ricoverato in ospedale (per accertamenti)

principe Filippo di Edimburgo, marito della regina Elisabetta II è stato ricoverato «per precauzione» per un’infezione derivante da una precedente malattia. Lo ha reso noto Buckingham Palace. Filippo oggi doveva accompagnare Elisabetta a Westminster per il tradizionale discorso nel quale si elencano le priorità del «suo» governo. La sovrana sarà invece accompagnata dal figlio Carlo.

«Il principe Filippo è di buon umore ed è dispiaciuto di non poter presenziare all’apertura ufficiale del Parlamento e a Royal Ascot», il celebre concorso ippico, ha detto un portavoce della Casa Reale, precisando che «Sua Maestà viene aggiornata e sarà a Royal Ascot come da programma».

Lo stendardo reale ammainato sul palazzo di Westminster. E’ il segno della fine della cerimonia del Queen's Speech, chiusa con il rientro della regina a Buckingham Palace.

La sovrana, 91 anni, vestita di azzurro, ha letto il discorso a Westminster senza difficoltà, mostrandosi in buona forma. Al suo fianco, per tutto il tempo, l’erede al trono Carlo, in assenza del principe consorte Filippo, 96 anni, ricoverato la notte scorsa in ospedale per «motivi precauzionali». Elisabetta ha peraltro citato Filippo nel discorso, che - ha detto - sarà al suo fianco incontri internazionali già fissati nei prossimi mesi, fra gli altri con i reali di Spagna.