L’aeroporto di Flint, in Michigan, è stato evacuato dopo che un poliziotto è stato ferito. A dare la notizia dell’evacuazione in seguito ad un non meglio precisato "incidente", è stato lo stesso aeroporto, il Bishop International Airport, con una breve nota sulla sua pagina Facebook.

Lo scalo assicura che tutti i passeggeri sono salvi ma non fornisce altri dettagli. Secondo alcuni media locali, il poliziotto sarebbe stato accoltellato al collo. Un uomo sarebbe stato arrestato all’aeroporto. Lo riportano diversi media americani citando alcuni testimoni.