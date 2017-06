Queen's Speech: legislazione Ue sarà abolita

(ANSA) - LONDRA, 21 GIU - Il programma del governo britannico prevede il Great Repeal Act, che cancellerà l'intera legislazione europea in Gran Bretagna in vista della Brexit. Lo ha confermato la regina leggendone il testo nel Queen's Speech. La regina ha elencato le otto principali proposte di legge britanniche che sostituiranno il vasto corpus legislativo europeo. Oltre alla Great Repeal Bill, c'è quella riguardante l'immigrazione, che permetterà a Londra di introdurre proprie norme per controllare l'ingresso degli stranieri all'insegna di un sistema "giusto e sostenibile", una sulle dogane al fine di poter introdurre proprie tariffe dopo l'uscita dall'unione doganale europea e una sui commerci internazionali per siglare accordi con altri Paesi senza più essere vincolati a Bruxelles. Le altre riguardano la pesca e l'agricoltura, materie rispetto alle quali Londra vuole introdurre misure a sostegno dei propri pescatori e agricoltori al posto della cosiddetta Pac (politica agricola comunitaria).