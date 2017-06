Michela Murgia al vetriolo su Fb,a funerali grazie a Ryanair

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - Post al vetriolo della scrittrice sarda Michela Murgia sulla situazione dei trasporti in Sardegna proprio nel giorno in cui si apre a Cagliari il summit del G7 incentrato sulla mobilità del futuro. Nel mirino le politiche di settore attuate dalla Giunta di centrosinistra guidata dal governatore Francesco Pigliaru. "La mia giornata - scrive l'autrice de L'Accabadora - comincia con un pensiero alla Giunta Pigliaru e uno più speciale riservato all'assessore ai trasporti degli ultimi tre anni Massimo Deiana. Senza Ryanair da Ciampino sarei mancata all'ultimo saluto a un'amica che è morta. Così auguro ai vostri figli lontani quando andarvene toccherà a voi". Sotto il suo pensiero, Michela Murgia ha poi postato la pagina di prenotazione di un vettore aereo con la scritta "Non ci sono voli disponibili nei giorni selezionati".