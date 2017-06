(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha dato il via libera, con la procedura del silenzio assenso, alla nomina dell'ex ministro della cultura libanese Ghassan Salame' come nuovo inviato speciale in Libia. Ora manca solo l'investitura ufficiale del segretario generale Antonio Guterres, attesa a giorni. Salame' succederà al tedesco Martin Kobler. La decisione è arrivata alla fine di una lunga ricerca segnata da molte battute d'arresto e incertezze, dopo che la prima scelta di Guterres, l'ex premier palestinese Salam Fayyad, era stata bocciata dagli Usa.