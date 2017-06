Editoria: il futuro dei giornali, a Torino i big del settore

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - I big dell'editoria mondiale sono a Torino per discutere sul futuro dei giornali. Fa gli onori di casa John Elkann che ha invitato direttori, editori ma e ad di gruppi editoriali al grande evento che chiude i festeggiamenti per i 150 anni della Stampa. Sono 400 le persone riunite in un luogo simbolo per il quotidiano, la tipografia della Stampa. In platea, tra gli altri, Luigi Contu, direttore dell'Ansa, Lucia Annunziata, direttore Huffington Post Italia, Francesca Guerrera del Wall Street Journal. L'evento si conclude a Palazzo Reale con una cena di gala, alla quale partecipa il premier Gentiloni. All'incontro 'The future of the newspapers' partecipano direttori di quotidiani anche cartacei - come Mario Calabresi (la Repubblica) e Maurizio Molinari (La Stampa) - e di giornali online in arrivo dall'Europa ma anche da America e Asia. Momento clou il confronto tra Elkann e Jeff Bezos, fondatore e ceo di Amazon e del Washington Post. Conclude i lavori Carlo De Benedetti, presidente di Gedi.(ANSA).