(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "Mai, mai preso in considerazione la possibilità di governare insieme al Pd": così Silvio Berlusconi in un'intervista rilasciata a Telelombardia, di cui l'emittente ha fornito il contenuto. "L'unico accordo che posso immaginare con Renzi - ha detto il Cavaliere - è per definire le regole con le quali andare a votare. Queste regole è giusto che siano ampiamente condivise. Per il resto noi e il Pd siamo alternativi: per progetto, visione, metodo, valori di riferimento".