(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 21 GIU - "Penso che il lavoro sia veramente un fondamento di promozione sociale e umana, anzi penso che sia la prima vera grande priorità per l'Italia e per i suoi giovani. Ridare dignità al lavoro perché il lavoro non è un tema qualsiasi, ma è 'il' tema per eccellenza che occupa la vita di centinaia di migliaia di giovani". Con queste parole il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha aperto in Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo, i lavori del 29° Convegno Nazionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio, incentrato quest'anno sul tema delle opere umane e sociali di San Pio da Pietrelcina. "Quello che però ho visto negli ultimi anni come pastore e non come analista - ha continuato - è lo sviluppo di una società vecchia e immobile, vecchia non tanto per età quanto per spirito. "Le opportunità - ha concluso - mancano soprattutto al Sud, che appare dimenticato e abbandonato al suo destino".