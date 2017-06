Voto di scambio elezioni Puglia, cinque condanne a Bari

(ANSA) - BARI, 21 GIU - Il gup del Tribunale di Bari Alessandra Susca ha condannato a pene comprese fra i 12 e i 9 anni di reclusione cinque pregiudicati baresi ritenuti affiliati al clan Di Cosola, accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, voto di scambio e coercizione elettorale con l'aggravante del metodo mafioso. I fatti contestati si riferiscono alla primavera 2015 e riguardano le elezioni regionali. In particolare quattro dei cinque imputati, avrebbero fermato gli elettori per strada invitandoli, con minacce e intimidazioni, a votare per Natale Mariella, candidato nella lista dei 'Popolari' a sostegno di Michele Emiliano presidente, che poi non fu eletto e che è indagato in un separato procedimento. La sentenza è stata emessa al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato.