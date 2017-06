Tav: Virano, 20% dei lavori già contrattualizzato

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Oltre 400 persone hanno partecipato a Lione alla seconda tappa di Telt at Work, ciclo europeo di incontri informativi sugli appalti dei lavori della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Presenti aziende di Stati Uniti, Cina, Inghilterra, Germania, Italia, Svizzera e Spagna, nonchè 10 delle 11 più grosse società francesi di costruzioni. "La Torino-Lione - sottolinea Mario Virano, direttore generale di Telt - non è più un progetto, ma un'opera in realizzazione. La prossima settimana raggiungeremo i 20 km di gallerie scavate e abbiamo già contrattualizzato il 20% dei lavori. Con la ratifica dell'accordo binazionale dei due parlamenti la vecchia storia della Torino-Lione è finita e ne inizia una nuova". A Lione sono stati spiegati i dettagli degli 81 bandi di gara, articolati su 12 cantieri operativi in Italia e in Francia. Il valore, per quelli lanciati tra il 2017 e il 2019, hanno un valore di 5,5 miliardi di euro.(ANSA).