I jihadisti dell’Isis hanno fatto saltare per aria la moschea Al Nouri a Mosul, in Iraq, dove nel 2014 il loro leader Abu Bakr al Baghdadi aveva annunciato la creazione del Califfato. Lo riferisce la Bbc online citando i militari iracheni.

Amaq, l’organo di propaganda dell’Isis sostiene che è stato un raid militare americano a distruggere la moschea Nouri, quella storica di Mosul, in Iraq. Il testo pubblicato da Amaq è stato in particolare twittato da Rukmini Callimachi, la specialista dell’Isis del New York Times.