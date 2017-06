Usa: assalitore aeroporto e' canadese origine tunisine

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - "Avete ucciso persone in Siria, Iraq, Afghanistan e stiamo tutti per morire": e' quanto avrebbe detto al momento dell'aggressione Amor Ftouhi, l'uomo di 50 anni che al Bishop International Airport di Flint, in Michigan, ha accoltellato un agente di polizia al grido di 'Allah Akbar'. Una volta bloccato - raccontano gli investigatori - Ftouhi avrebbe chiesto agli agenti perché non lo uccidessero. L'assalitore - é stato confermato - é un cittadino canadese di origine tunisina e residente a Montreal, in Quebec. E' entrato in Usa il 16 giugno.