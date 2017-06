Maturità, seconda prova. Al classico Seneca, allo scientifico anche le bici a ruote quadrate

Seconda prova della Maturità 2017 stamani per circa mezzo milione di studenti impegnati con gli esami in tutta Italia. Al Classico i ragazzi dovranno vedersela con la versione di latino mentre allo Scientifico, come di consueto, con Matematica.

La prova è iniziata alle 8.30 con l’apertura del plico telematico, come già avvenuto ieri per le tracce di italiano.

Diritto ed economia politica al liceo delle scienze umane, tecniche della danza al liceo coreutico, economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali degli Istituti professionali sono alcune delle altre materie selezionate per il secondo scritto negli altri indirizzi di studio.

E’ Seneca l’autore proposto al liceo Classico per la versione di latino. Di Seneca è stato proposto un brano tratto da Il valore della filosofia.

Al liceo Scientifico tra le tracce proposte c'è anche un problema sulla possibilità di pedalare su una bicicletta a ruote quadrate, citando il caso del MoMath Museum of Mathematics di New York.