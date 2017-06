(ANSA) - AREZZO, 22 GIU - E' iniziato presto l'afflusso di risparmiatori al tribunale di Arezzo dove si svolge oggi l'udienza preliminare davanti al gup Giampiero Borraccia per la bancarotta di Banca Etruria. Arrivati da tutta la Toscana ma anche dal Lazio, i risparmiatori divisi in due comitati Vittime Salvabanche e Azzerati, hanno inscenato una manifestazione pacifica ma con slogan forti contro l'ex presidente del consiglio Renzi e i suoi collaboratori e contro la banca. Al grido di "ladri ladri" i risparmiatori hanno piantonato il tribunale peraltro blindato da un ingente numero di polizia e carabinieri. L'udienza è iniziata intorno alle 10 ed è ancora in corso. Sul banco del gup oltre 2.500 richieste di costituzione di parti civili. Tra loro anche il comune di Arezzo come annunciato questa mattina dal sindaco Alessandro Ghinelli.