Venezuela: Maduro inserisce tre generali nel nuovo governo

(ANSA) - CARACAS, 22 GIU - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha varato un rimpasto di governo per consentire ai suoi alleati di concorrere a un seggio per l'Assemblea costituente. Nel nuovo esecutivo entrano tre generali: Antonio Benavides - capo della Guardia nazionale - che guiderà un'agenzia ad hoc per monitorare Caracas; Carlos Osorio, che diviene capo dello staff presidenziale; Juan García Toussa, ministro ai Trasporti. Sono tutti accusati dall'opposizione di aver avuto un ruolo nella repressione delle protese. Sostituita anche la ministra degli Esteri, Delcy Rodriguez, che Maduro ha ringraziato e definito una "tigre" per la sua strenua difesa del governo in questi mesi.