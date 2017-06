Migranti:Juncker, Italia può contare su solidarietà Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GIU - L'Italia può "continuare a contare sulla solidarietà europea" sul fronte della crisi dei migranti. E' la rassicurazione del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker rivolta al premier Paolo Gentiloni durante l'incontro bilaterale, secondo quanto riferisce un portavoce dell'esecutivo comunitario. Gentiloni ha quindi ringraziato Juncker per la mobilizzazione record del fondo di solidarietà Ue con 1,2 miliardi di euro per il terremoto in Italia.